Освещение 10 тысяч подъездов восстановили в Подмосковье с января

С начала года управляющие организации Подмосковье провели работы по ремонту осветительных приборов в 10,7 тысячи подъездах и входных группах. Специалисты выполнили заявки жителей, поступившие в Единую диспетчерскую службу региона.

Контроль за исполнением обращений осуществляло министерство по содержанию территорий. В ведомстве напомнили, что поддержание нормативного уровня освещенности мест общего пользования входит в прямые обязанности управляющих компаний. Ремонтные бригады провели замену светильников и проводки по заявлениям граждан в Домодедове, Химках, Красногорске и других муниципалитетах.

При обнаружении повреждений или отсутствия света в местах общего пользования жителям рекомендуют обращаться в обслуживающую организацию. Также оформить заявку на устранение неполадок можно через официальный интернет-портал ЕДС МО.