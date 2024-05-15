«Осторожно, дикие животные». «Мособлпожспас» напомнил водителям о внимательности за рулем | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:08 «Осторожно, дикие животные». «Мособлпожспас» напомнил водителям о внимательности за рулем «Мособлпожспас» предупредил о выходящих на дороги лосях ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья об опасности встречи с дикими животными на трассе. Самое большое количество ДТП происходит из-за беспечности водителей, ведь некоторые игнорируют предупреждающие дорожные знаки.

По словам заместителя начальника 250-й пожарно-спасательной части Владимира Шеварихина, особенно опасна встреча с лосем, ведь вес этого животного достигает пятисот килограммов.

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«Наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Чтобы избежать столкновения, нужно максимально снижать скорость на дорогах и не терять внимательность. Также стоит учитывать то, что особенно опасно двигаться по лесным или сельским дорогам, с участками обочин, заросшими кустарником, где вероятность встретить это животное выше», — рассказал Шевархин.

Если же лось уже стоит на дороге, то он посоветовал немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, чтобы предупредить других водителей.

«После этого необходимо тихо дождаться, пока парнокопытное само уйдет в лес, и только после этого можно продолжить движение. В этой ситуации нельзя сигналить, моргать светом и как-то иначе пытаться прогнать его с обочины, так как лоси — крайне непредсказуемые животные и могут воспринимать это как нападение», — пояснил Шеварихин.

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