Остекление надземного пешеходного перехода на Кольцевой улице завершили в Лобне

Строительство нового надземного пешеходного перехода на Кольцевой улице в Лобне выходит на финишную прямую. Специалисты выполнили остекление обоих павильонов и пролетного строения.

В работе использовали многослойные каленые стекла толщиной 3,6 миллиметра с внутренней пленкой. По словам специалистов, они отличаются высокой прочностью и антивандальными свойствами, что гарантирует долговечность и безопасность конструкции.

Общая площадь остекления составила порядка трех тысяч квадратных метров. Монтаж занял около двух месяцев. Элементы остекления устанавливали на высоте до 16 метров. Бригада из 10 человек вручную поднимала и устанавливала каждое стекло, используя леса, возведенные на всю высоту сооружения.

Параллельно с остеклением рабочие красят металлические элементы строения. Запуск нового надземного перехода повысит безопасность и комфорт пешеходов при пересечении железнодорожных путей.