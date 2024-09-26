Остекление бизнес-центра Rublevo Business Park завершили на 50%

Остекление бизнес-центра Rublevo Business Park , который возводят на 64-м километре МКАД в районе Мякинина, завершили на 50%. Монолитные работы почти подошли к концу.

Фасадные работы в обеих башнях выполнены на 18%, на 19% смонтирована архитектурная подсветка зданий, которая позволит выделить проект на фоне городской застройки.

В сентябре стартовали отделочные работы в подземной части. Также продолжается кладка наружных стен и внутренних перегородок. Параллельно ведется монтаж инженерных систем, включая системы вентиляции, пожаротушения и отопления. На площадку уже завезено оборудование для системы противодымной вентиляции, а доставить оборудование для индивидуального теплового пункта, котельной и вентиляционной камеры планируют до конца года.

Проект бизнес-центра класса А включает в себя две башни высотой 12 этажей. Общая площадь Rublevo Business Park составляет 105 тысяч квадратных метров, из которых 62 тысячи отдали под офисные блоки, а 5,5 тысячи — под торговую галерею. Также у него будет трехуровневый подземный паркинг на 746 машино-мест.

В получасе езды от него находятся аэропорт Шереметьево и другие инфраструктурные объекты.