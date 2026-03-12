Оставшийся снег вывезли с улиц Орехово-Зуева

С приходом весны в Орехово-Зуеве стартовала масштабная кампания по очистке городских территорий от скопившегося за зиму снега и наледи. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей, а также предотвратить подтопления талыми водами.

Бригады Орехово-Зуевского комбината благоустройства задействованы на самых разных участках города. Основное внимание уделяется не только центральным улицам и проезжим частям, но и пешеходным зонам, дворовым территориям и социально значимым объектам.

«Бригада из шести человек провела тщательную очистку территории у мемориального комплекса „Памяти павших“. Работники лопатами аккуратно убирали скопившуюся наледь и снежные завалы, которые затем с помощью мини-погрузчика сгребались в компактные кучи для последующего вывоза», — сообщили специалисты.

После удаления льда дорожки посыпают противогололедными материалами. Это не только предотвращает образование гололеда после ночных заморозков, но и способствует таянию оставшегося снега, минимизируя риск образования луж и подтоплений.

Параллельно с ручной расчисткой дворов и тротуаров, активные работы ведутся и на дорогах. Например, на улице Ленина, возле дома № 53, трактор расчистил обочины, собирая оставшиеся сугробы. Собранный в объемные кучи снег затем вывозился на специализированную площадку для утилизации.