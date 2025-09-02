Остановочный павильон установили в Электрогорске

«Большое спасибо за остановку на улице Карла Маркса у ГРЭС. Когда-то я попросила урну поставить, потом установили лавочку, сделали площадку. А теперь этом месте — новый красивый остановочный павильон», — сообщила жительница округа Марина Петрова.

В управлении Павлово-Посадского городского округа уточнили, что новый остановочный павильон выполнен с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Он имеет скатную крышу, защищающую от дождя и снега, а его конструкция изготовлена из прочного металлического профиля и закаленного стекла. Кроме того, на боковой стене павильона изображен герб Электрогорска. Это уже второй остановочный павильон нового образца, установленный в округе.