Остановочные павильоны отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Остановочные павильоны отремонтировали еще в шести городских округах Подмосковья. Всего специалисты привели в порядок 12 объектов на девяти дорогах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на остановках на Транспортной улице в Реутове, Первомайской в Щелкове, Городищенской в Ступине, 1-й Московской в Серпухове, Скрипина в микрорайоне Авиационный в Домодедове, на Быковском шоссе в Раменском, а также на Жуковском шоссе в селе Быково и на дороге у поселка Всесоюзного электротехнического института имени Ленина.

Подмосковные дороги еженедельно проверяют, чтобы вовремя выявить поломки и недочеты. Особое внимание уделяют остановкам, знакам ограждениям, системам освещения и светофорам.

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