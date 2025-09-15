Остановочные павильоны обновили в Старой Купавне

На прошлой неделе в Старой Купавне завершился процесс обновления остановочных павильонов, расположенных на улицах Матросова, Большая Московская и Кирова. Восемь конструкций получили новый слой краски, что улучшило их внешний вид и защитные свойства.

Работы проводились коммунальщиками в рамках муниципального контракта, который направлен на содержание объектов общественного транспорта. Этот проект включает множество услуг, таких как ремонт, остекление, покраска и регулярная мойка, осуществляемая раз в месяц.

Процесс покраски осуществляется дважды в год: весной и осенью. Весной эта процедура защищает конструкции от коррозии, вызванной песко-соляной смесью, используемой зимой. Осеннее обновление поможет восстановить яркость покраски, выгоревшей под солнечными лучами в течение лета.

Регулярное обслуживание не только улучшает внешний вид остановок, но и значительно продлевает их срок службы. Обновленные павильоны обеспечивают пассажирам безопасность и комфорт, что делает поездки более приятными.