Остановочные павильоны начали украшать в Дубне ко Дню Победы

К 80-летию Великой Победы на всех остановках общественного транспорта в наукограде появятся специальные плакаты. В них будет рассказано о жизни Дубны в годы Великой Отечественной войны.

Для каждой из 105 остановок изготовлен информационный плакат, содержание которого подготовили сотрудники Музея Дубны. Жители города в ожидании автобуса смогут узнать о подвиге жителей поселка Большая Волга и деревни Карманово в районе водоспуска № 170 на канале, о работе завода № 30 в годы войны и многие другие исторические факты.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что сотрудники Музея Дубны с начала года провели огромную работу по подготовке к празднованию 9 Мая. Они изучили архивы, нашли информацию про земляков, которые воевали на фронтах во время Великой Отечественной войны.

«Отдельное внимание уделили сохранению памяти о том, какой вклад в Победу внес наш город. Теперь с этой информацией можно ознакомиться не только в стенах музея, но и на улицах города», — сказал руководитель муниципалитета.

Работы по украшению остановочных павильонов завершатся в течение нескольких дней.