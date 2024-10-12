Остановку в поселке Инженерном в Красногорске установили по просьбам жителей
В поселке Инженерном городского округа Красногорск появилась новая остановка. Ее установили по просьбам жителей.
Жители теперь с комфортом будут ожидать автобус или маршрутку. Новая остановка расположилась в удобном месте, где проходит один из самых оживленных маршрутов. Она оснащена удобными скамейками и навесом, защищающим от солнца и непогоды.
Специалисты выполнили работы в кратчайшие сроки и соблюли все мероприятия по подготовке: установили конструкции и благоустроили территорию.
Установка комплекса — это пример взаимодействия власти и ответственных организаций, которые реагируют на просьбы людей. Создание комфортных условий в поселке — важная задача.
Жители поселке Инженерного поблагодарили специалистов за проделанную работу.
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