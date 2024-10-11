Остановку троллейбусов в Химках перенесли к метро «Планерная»

Троллейбусные маршруты № 202 и № 203, следующие из Химок, с 8 октября будут высаживать и забирать пассажиров под аркой транспортно-пересадочного узла «Планерная» (платформа № 4). Остановка стала ближе к станции метро.

Изменения связаны с завершением модернизации транспортно-пересадочного узла и появлением новых остановочных пунктов на маршруте.

«В Химках особое внимание уделяют модернизации транспортной инфраструктуры. Благодаря этому пассажирам будет комфортнее добираться до дома из Москвы», — отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Отметим, что Химки — единственный город Подмосковья, в котором действуют регулярные межрегиональные троллейбусные маршруты. Остановки расположены вблизи социально значимых объектов — это школы, детские сады, больницы, местные достопримечательности и спортивные комплексы.

Троллейбусами в Химках с начала осени воспользовались свыше 300 тысяч человек. Самым загруженным является маршрут № 202. Он за указанный период перевез почти 130 тысяч человек.