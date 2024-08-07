Остановки в 9 округах Подмосковья очистили от незаконной рекламы и граффити

Фото: Минтранс Подмосковья

Специалисты Мосавтодора убрали незаконную рекламу и отмыли стекла от граффити на остановках общественного транспорта в девяти городских округах Подмосковья. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.

Работники дорожных служб очистили остановочные павильоны на Кудиновском шоссе вблизи коттеджного поселка Колонтаевские усадьбы Богородского округа, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и на Октябрьском проспекте в Подольске.

Также специалисты убрали наружную рекламу с дорожных знаков в Подольске на Курской улице, в Солнечногорске в рабочем поселке Андреевка на Жилинской улице и в Мытищах в микрорайоне Пироговском на улице Фабричной.

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