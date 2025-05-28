Остановки в 8 округах Подмосковья отремонтировали за неделю

В Подмосковье отремонтировали автобусные остановки на региональных дорогах сразу в восьми округах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы провели как на городских улицах, так и в небольших населенных пунктах. Так, остановки привели в порядок на Школьной улице в Климовске, на улице Зелинского в Воскресенске, на улице 20 Января в Можайске, на улице Рудакова в Щелкове и на улице Текстилей в Ногинске. Помимо этого, порядок навели на остановках в деревне Коргашино, у СНТ «Дорожник» в Коломне и в деревне Брехово в Химках.

В ведомстве подчеркнули, что представители Мосавтодора регулярно занимаются ремонтом объектов дорожной инфраструктуры. В приоритете — все, что влияет на безопасность движения: знаки, светофоры, ограждения и элементы для снижения скорости.