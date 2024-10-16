Остановки отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю

Представители Мосавтодора отремонтировали остановки на 11 дорогах в девяти округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ремонт провели на Дорожной улице в поселке совхоза Останкино, на улицах Пушкина и Жуковского в Луховицах, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, на Центральной улице в Щелкове, на улице Лейтенанта Бойко в Лобне, а также на Юбилейной улице в Балашихе. Остановки также обновили на Транспортной улице в Реутове и на Коммунистической улице в Раменском.

В Минтрансе Московской области напомнили, что еженедельное обследование дорог включает проверку остановок, знаков, ограждений, искусственных неровностей, освещения и светофоров.

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