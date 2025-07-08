Остановки отремонтировали в 8 округах Подмосковья

В восьми округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

Работы прошли на нескольких участках: на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыково, на Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном, а также на улицах Народного Ополчения и Комсомольской в Красногорске.

В небольших населенных пунктах павильоны обновили на улицах и дорогах в селе Нижнее Хорошово в Коломне, на 83-м километре Каширского шоссе в Ступине, на Осташковском шоссе в деревне Бородино, в деревне Тимково, а также в поселке Андреевка.

В Минтрансе подчеркнули, что такие ремонты помогают поддерживать порядок, безопасность и комфорт на остановках. Работы по содержанию инфраструктуры проводят регулярно, при этом, особое внимание уделяют тем объектам, которые напрямую влияют на безопасность на дорогах — дорожным знакам, светофорам, ограждениям и искусственным неровностям.