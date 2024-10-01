Остановки отремонтировали в 6 округах Подмосковья в сентябре

Специалисты отремонтировали восемь остановочных павильонов на дорогах Подмосковья. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Всего дорожные рабочие заменили сломанные скамейки, треснувшие стекла и поврежденные крыши остановок в Раменском, Мытищах, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Коломне и Серпухове.

В ведомстве подчеркнули, что инспекторы еженедельно проверяют состояние остановок, светофоров и дорожных знаков в Московской области.

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