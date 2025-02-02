Остановки отремонтировали на дорогах еще в 7 округах Подмосковья

Представители «Мосавтодора» отремонтировали остановки на дорогах еще в семи округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Дорожники привели в порядок остановки на Профсоюзной улице в Егорьевске, на улице Мира в Мытищах, а также на Новоегорьевском шоссе в Котельниках. Помимо этого, работы провели в деревне Ситники, в селе Лямцино, а также в поселке Колюбакино .

В Минтрансе напомнили, что специалисты обследуют дорожную сеть еженедельно. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, состоянию остановок, дорожных знаков и светофоров. За ходом работ следят с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.