Остановки отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановки на дорогах в семи округах Подмосковья. Такие работы проводят в регионе круглый год для повышения безопасности и комфорта пассажиров.

Остановочные павильоны починили в Солнечногорске, Подольске, деревне Мостищи в городском округе Коломна, рабочем поселке Правдинский в Пушкинском округе. Также конструкции отремонтировали в деревне Боровково в Богородском округе и деревнях Сырьево и Скрылья в округах Домодедово и Серпухов.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно оценивают состояние остановок, знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей и линий освещения, чтобы своевременно провести необходимый ремонт.