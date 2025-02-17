Остановки отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора привели в порядок остановки на дорогах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Специалисты отремонтировали остановки на улице Клемента Готвальда в Подольске, на Волковском шоссе в Мытищах, на улице 3-го Интернационала в Ногинске, а также в микрорайоне Николо-Архангельский в Балашихе. Помимо этого, павильоны восстановили на Можайском шоссе в ЖК «Высокие Жаворонки» в деревне Малые Вяземы и на улице Левобережье в селе Атепцево.

Напомним, за состоянием элементов инфраструктуры на дорогах Московской области следят круглый год. При этом, особое внимание специалисты уделяют остановочным пунктам, знакам, ограждениям и светофорам.