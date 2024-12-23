Остановки отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали еще восемь остановок в шести округах Подмосковья. Работы провели в Коломне, Жуковском, Королеве и других округах.

Специалисты привели в порядок остановочные пункты на Болшевском шоссе в Королеве, на улице Чкалова в Жуковском, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Ленина в Озерах, а также на Окской улице в селе Пирочи и на Южной улице в посёлке Большое Руново. Работы также провели в Раменском на Леволинейной улице и на Жуковском шоссе.

Дорожную сеть в Московской области обследуют еженедельно. Специалисты уделяют особое внимание знакам, остановкам, ограждениям и искусственным неровностям. Напомним, все работы контролируют в системе СКПДИ.