Остановки отремонтировали еще в 5 округах Подмосковья

Фото: Минтранс Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановки транспорта в пяти округах Подмосковья. Такие работы проводят круглый год, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что остановочные павильоны отремонтировали в Орехово-Зуеве, Раменском, Подольске, Серпухове и Электроуглях.

Сотрудники «Мосавтодора» во время проведения ремонта на региональных дорогах особое внимание уделяют остановкам, знакам, ограждениям, светофорам, искусственным неровностям и освещению.

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