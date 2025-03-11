Остановки отремонтировали еще в 5 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановки транспорта в пяти округах Подмосковья. Такие работы проводят круглый год, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что остановочные павильоны отремонтировали в Орехово-Зуеве, Раменском, Подольске, Серпухове и Электроуглях.

Сотрудники « Мосавтодора » во время проведения ремонта на региональных дорогах особое внимание уделяют остановкам, знакам, ограждениям, светофорам, искусственным неровностям и освещению.