Остановки отремонтировали еще в 4 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на девяти региональных дорогах. Работы провели на Московском шоссе в Серпухове, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Дзержинского в Ивантеевке, на Донинском шоссе в Раменском, а также на Осташковском шоссе в коттеджном поселке и деревне Беляниново.

Также специалисты отремонтировали павильоны на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, на Московской улице в деревне Леоново Истринского округа и на Центральной улице в Свердловском поселке Лосино-Петровского округа.

В ведомстве напомнили, что специалисты проводят еженедельные обследования дорожной сети с акцентом на состояние дорог, тротуаров, остановок, знаков и освещения. Контроль осуществляется через систему СКПДИ.