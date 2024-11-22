Остановки отремонтировали еще в 4 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на девяти региональных дорогах. Работы провели на Московском шоссе в Серпухове, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Дзержинского в Ивантеевке, на Донинском шоссе в Раменском, а также на Осташковском шоссе в коттеджном поселке и деревне Беляниново.
Также специалисты отремонтировали павильоны на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, на Московской улице в деревне Леоново Истринского округа и на Центральной улице в Свердловском поселке Лосино-Петровского округа.
В ведомстве напомнили, что специалисты проводят еженедельные обследования дорожной сети с акцентом на состояние дорог, тротуаров, остановок, знаков и освещения. Контроль осуществляется через систему СКПДИ.
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