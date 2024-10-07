Остановки отремонтировали еще на 7 дорогах Подмосковья

Представители Мосавтодора завершили ремонт остановочных павильонов на семи региональных дорогах в рамках летнего содержания. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Остановки обновили на Комсомольской улице в Щелкове, на улицах Пушкина и Жуковского в Луховицах, на улице Ленина в Озерах, а также в деревнях Грязь, Максимовка и Скородумки.

В ведомстве подчеркнули, что дорожная сеть регулярно обследуется. Особое внимание уделяется остановкам, знакам, ограждениям, освещению и светофорам.

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