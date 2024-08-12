Остановки отремонтировали еще на 6 дорогах Подмосковья

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны еще на шести дорогах в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы провели в малых населенных пунктах: на Быковском шоссе в Малаховке, на Октябрьской улице в Ильинском, на Носовихинском шоссе в Степанове, на проспекте Испытателей в Красноармейске, на улице Институт в Больших Вяземах, а также на улице 40 лет Октября в Пролетарском.

Напомним, специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть. Инспекции включают проверку состояния дорог, тротуаров, остановок, знаков и светофоров. Все работы контролируют с помощью автоматизированной системы (СКПДИ).

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