Остановки общественного транспорта привели в порядок в Серебряных Прудах

В этом году в округе старт традиционному месячнику чистоты дали раньше обычного. В то время как коммунальные службы активно занимаются уборкой городских улиц и дворов, дорожные службы сосредоточили свои усилия на очистке остановок общественного транспорта от накопившейся за зиму пыли и грязи.

Пассажиры, ожидающие прибытия автобуса в стеклянных павильонах на Первомайской улице, уже ощутили изменения. Для обеспечения более тщательной и качественной уборки сотрудники «Мосавтодора» использовали ручной труд, применяя специальные мыльные растворы и щетки, чтобы тщательно очистить поверхности и подготовить конструкции к дальнейшей покраске.

В округе до 1 мая планируется обновить все остановки общественного транспорта. Основным инструментом для уборки станет использование поливочных машин, позволяющих быстро и эффективно смывать грязь и пыль с поверхностей. Помимо стандартной мойки автопавильонов, в ходе весенних работ также будут проведены необходимые ремонтные работы, уборка прилегающей территории, а также замена табличек с расписанием, где это потребуется.