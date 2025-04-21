Остановки общественного транспорта привели в порядок в Истре

Особенно важно убирать остановки весной — за зимний сезон они загрязняются от снега и реагентов. Работы проводились сразу на 24 остановочных пунктах. Из них 21 находятся на обслуживании администрации округа, за их чистоту отвечают подрядные организации. Еще три остановки — на балансе МБУ «ДОДХИБ».

Павильоны мыли под сильным напором воды: очищали козырьки, стекла, боковые панели, основание и бордюрный камень. Кроме того, регулярно на остановках убирают мусор, удаляют вандальные надписи и объявления с рекламой, а где-то ремонтируют поломанные хулиганами элементы.

Такие работы позволяют не только приводить в порядок автобусные остановки, но и влияют на внешний вид всего округа. Эти работы провели в рамках месячника чистоты.