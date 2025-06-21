Остановки общественного транспорта и дорожные знаки обновили в Чехове

Сотрудники организации «Мосавтодор» завершили ремонтные работы на остановочных павильонах «Магазин» в поселке Любучаны и «Бакланы» недалеко от деревни Алферово в муниципальном округе Чехов. Элементы дорожной инфраструктуры привели в порядок не только для улучшения внешнего вида округа, но и в целях безопасности пешеходов и автолюбителей.

Также выполнили опиловку деревьев на улицах Московская и Чехова. Кроме того, отремонтировали дорожные знаки в поселке Столбовая, селе Дубна, деревнях Леоново, Мерлеево, Бегичево.

Специалисты ежедневно отслеживают содержание дорог в летний сезон с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Помимо традиционной уборки, в округе ремонтируют ямы, светофоры, линии освещения и ограждения, чтобы повысить безопасность пешеходов и автомобилистов.