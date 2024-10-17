Остановка для автобусов и троллейбусов появилась у больницы № 3 в Подольске

Автобусы и троллейбусы пяти маршрутов теперь смогут совершать остановку возле больницы в Подольске. Там оборудовали новый остановочный павильон.

Недалеко от входа в больницу № 3 в Подольске обустроили новую остановку. Здесь будут останавливаться автобусы и троллейбусы маршрутов № 4к, 3, 3к, 22к и 30к.

Решение принято для улучшения транспортной доступности Подольской областной больницы. Новый пункт будет называться «Больница № 3».

Сейчас специалисты вносят остановочный пункт в ведомственные системы. Также работают над изменениями в действующие схемы маршрутов.

Отметим, что общественный транспорт будет останавливаться здесь после выполнения всех необходимых процедур и утверждения изменений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».