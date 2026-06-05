Останкинская школа стала призером всероссийского конкурса в Дмитровском округе

Команда корпуса «Мечта» Останкинской школы вошла в число призеров Всероссийского конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых» 2025–2026 годов. По итогам состязания школьники и наставники заняли третье место и получили грант в размере 200 тысяч рублей.

Успеху предшествовала большая работа, которая продолжалась несколько месяцев. С ноября по апрель участники конкурса выполняли задания, подготовленные организаторами. Всего команда справилась с 23 испытаниями. Программа включала проекты, посвященные истории России и родного края, патриотические акции, интеллектуальные игры, творческие встречи, семейные конкурсы и научные исследования.

На первых этапах участникам было непросто. Ребятам приходилось соблюдать строгие сроки и одновременно решать большое количество задач. Со временем школьники научились распределять обязанности, выстраивать совместную работу и принимать решения сообща. За период участия они получили опыт организации различных инициатив и освоили основы проектной деятельности.

«Такие победы — результат упорного труда, умения работать в команде и поддержки педагогов и родителей. Останкинская школа показала, что даже небольшая группа энтузиастов способна на многое, когда есть цель и желание двигаться вперед. Горжусь нашими ребятами и желаю им не останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Михаил Шувалов.

По словам участников, конкурс помог им приобрести новые навыки и стать более уверенными в своих силах. Кроме того, работа над заданиями объединила школьников и наставников, а также позволила найти новых друзей и единомышленников.

«Мы будем рады новым участникам и наставникам — тем, кто хочет быть в Движении и хочет быть Первым. Присоединяйтесь!» — обратились победители к своим сверстникам.

В Останкинской школе отметили, что полученный опыт станет основой для новых проектов и инициатив, а команда намерена продолжить участие в программах «Движения Первых».