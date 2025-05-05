Останки советского солдата нашли под Звенигородом в Одинцовском округе

При погибшем нашли личные вещи: монеты, ложку, вилку, а также снаряжение: кожаный ремень, патронный подсумок, шинельные крючки и пуговицы. Противогаз был положен под голову, обувь отсутствовала. Захоронение датируется концом 1941 — началом 1942 года — это определили по расположению останков и предметов. Медальон или другие идентифицирующие предметы так и не удалось обнаружить.

Множество подобных захоронений существует в лесах региона. Некоторые были перенесены в братские могилы после войны, другие остаются на местах боев. Останки красноармейца переданы в Троицкий храм села Ершово, дата торжественного захоронения будет объявлена позже.

Разведка и раскопки в районе Фуньково продолжатся в формате однодневных выездов. Председатель регионального совета поискового движения Антон Кузнецов отметил, что работа в поисковой миссии для них является важным общественным делом.