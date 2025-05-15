Останки павших в Великой Отечественной войне солдат перезахоронили в Солнечногорске
Торжественное захоронение 11 защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялось на Братской могиле в деревне Тимоново под Солнечногорском. Останки обнаружили поисковики во время проверки ранее перенесенного воинского захоронения в деревне Мостки.
Поисковые работы провел сводный отряд, в который вошли участники отрядов «Надежда» из Москвы, «Ополчение» из Мытищ, а также члены отряда «Витязь» из Щелково и Солнечногорска.
На церемонии присутствовали первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Владислав Мирзонов, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Витязь» Олег Мартыненко, юнармейцы и школьники.
Отряды продолжат непрерывную работу по обнаружению и достойному захоронению павших героев. Администрация Солнечногорска активно сотрудничает с волонтерами, участвуя в поисковых операциях, предоставляя гуманитарную помощь, транспорт.
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Важно передать эту священную память молодежи. Их искренние переживания на таких церемониях это подтверждают. Мы проводим такие мероприятия, чтобы сохранить память о воинах, защитивших Отечество. Мы благодарны всем жителям, руководителям предприятий и предпринимателям, кто помогает в этом нелегком, но важном деле», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
Ранее в честь 80‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Солнечногорске благоустроили все памятники, мемориалы и братские могилы.