Останки павших в Великой Отечественной войне солдат перезахоронили в Солнечногорске

Торжественное захоронение 11 защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялось на Братской могиле в деревне Тимоново под Солнечногорском. Останки обнаружили поисковики во время проверки ранее перенесенного воинского захоронения в деревне Мостки.

Поисковые работы провел сводный отряд, в который вошли участники отрядов «Надежда» из Москвы, «Ополчение» из Мытищ, а также члены отряда «Витязь» из Щелково и Солнечногорска.

На церемонии присутствовали первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Владислав Мирзонов, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Витязь» Олег Мартыненко, юнармейцы и школьники.