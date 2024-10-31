Останки красноармейца Сизова с почестями захоронили в Наро-Фоминске

На территории сельского кладбища собрались родные Сизова, сотрудники администрации и депутаты, областной парламентарий Владимир Вшивцев, волонтеры, юнармейцы и школьники. «Мы всегда будем помнить о тех, кто защищал наше Отечество», — подчеркнул на церемонии глава окружного совета депутатов Геннадий Пензов.

Уроженец Наро-Фоминского района Алексей Сизов героически сражался на фронтах Великой Отечественной, защищая от фашистов свою землю и народ. Его подвиг навсегда останется в памяти жителей округа и будет вдохновлять на добрые дела и служение Отечеству.

Имена героев войны становятся известными благодаря работе поисковых отрядов. Их деятельность имеет огромное значения для сохранения исторической памяти нашего народа.

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