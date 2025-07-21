Останки красноармейца обнаружили в Одинцовском округе

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В субботу, 19 июля, сводная поисковая группа проводила разведку местности в районе села Михайловское, чтобы найти следы боевых действий 1941 года. Поисковики из Одинцова обнаружили останки красноармейца, погибшего при обороне Москвы.

Историей боев у села Михайловское периода ноябрьского наступления немцев и декабрьского контрнаступления поисковики занимаются давно.

«Мы надеемся, что с погибшим солдатом найдутся носители информации, которые удастся сопоставить со списками потерь войсковой части», — рассказал участник отряда «Вымпел» из Власихи, эксперт регионального штаба проекта «Судьба солдата» Владимир Олейник.

Информацию о находке передали в региональный уполномоченный орган по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Раскоп законсервирован, поисковые отряды готовят масштабную экспедицию у села Михайловское.