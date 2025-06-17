Останки еще одного советского солдата нашли около Чехова

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В деревне Леоново во времена Великой Отечественной войны велись тяжелые бои, а на западных границах Чеховского района сформировалась линия обороны «Стремиловский рубеж». На полях сражений пали более 800 солдат, чьи останки находят до сих пор.

Поисковый отряд «Возрождение» работает более 10 лет в муниципальном округе Чехов. За столь длительный срок участники успели найти и поднять свыше 300 солдат Красной Армии.

Трижды в год, а это весенний, летний и осенний период, поисковики выезжают на вахты памяти. Также посещают Ржев, Смоленск, Новгород и «Стремиловский рубеж».

Сначала проводят архивную работу: по документам определяют район проведения боев и список потерь. Поиск осуществляется с помощью специального щупа и металлоискателя.

Таким образом удалось найти останки еще одного погибшего молодого бойца. Руководитель отряда «Возрождение» Сергей Самуилов рассказал, что уже удалось захоронить более 600 человек. Остальных еще предстоит найти.

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