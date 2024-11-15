Останки 376 солдат Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье с января

Подмосковные поисковые отряды провели 380 экспедиций с начала года. Благодаря их работе удалось найти и похоронить останки свыше 370 героев Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Мособлдуме, в поисковые отряды региона входят свыше трех тысяч человек. Ежегодно они находятся и хоронят останки сотен героев. В раскопках участвую кадеты, волонтеры, юнармейцы и студенты. Сейчас в регионе работает 12 таких объединений.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, благодаря поисковикам с января похоронили с почестями останки 376 бойцов. Они смогли узнать судьбу некоторых их них и найти родственников.

«Теперь их семьи знают о боевом пути близкого человека. Есть место, куда можно прийти и почтить его память», — отметил Брынцалов.

Добровольцы также работают с архивами, проводят уроки мужества в школах и другие патриотические акции.

По проекту «Судьба Солдата» с начала года поисковики Подмосковья получили свыше 160 заявок по установлению историй воинов. Волонтеры также провели восемь встреч с родственниками.

В ведомстве добавили, что в выходные в регионе пройдет церемония закрытия поискового сезона. Во время ее проведения похоронят останки пятерых солдат.