Останки 26 советских солдат перезахоронили под Можайском

В деревне Ельня 21 мая провели траурный митинг и церемонию захоронения 26 советских солдат, погибших при обороне Москвы в 1941 году. Их останки в прошлом году обнаружили поисковики отряда «Укрепрайон № 36» на рубежах Можайской линии обороны.
Несмотря на тщательные исследования, установить имена бойцов не удалось. Но память жива: с воинскими почестями их похоронили рядом с павшими товарищами.
В траурном митинге участвовали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета ветеранов Нина Истратова, активисты и члены поисковых отрядов Подмосковья.
Эта церемония — еще одно напоминание о подвиге тех, кто защитил столицу ценой своей жизни.
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