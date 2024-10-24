Останки 15 бойцов Красной Армии перезахоронили в Волоколамске

Похороны останков погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной Армии состоялись в Волоколамске. В церемонии, проходившей на мемориальном солдатском кладбище, участвовали представители власти, члены поисковых отрядов и молодые активисты.

Останки солдат были найдены в 2023 году в деревне Ченцы, где, по данным специалистов, во время войны размещался взводный блиндаж. Поисковики также обнаружили куски шинелей, пуговицы, ботинки, ремни и другие вещи бойцов. Имена погибших выяснить не удалось.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества. Прозвучали песни и стихи о войне.

«Наша земля постоянно выдает свидетельства тех страшных лет, для того чтобы помнили, чтобы не забывали, чтобы не повторились те страшные события. Самое важное — чтобы каждый герой, погибший на нашей земле, обрел покой», — сказала заместитель главы округа Марина Марнова.

После обряда поминовения, который совершил настоятель храма, останки героев были похоронены. Участники митинга возложили к братской могиле венки и цветы. В память о павших героях прозвучал оружейный салют.

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