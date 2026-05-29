Особый режим использования утвержден для территории церкви Николая Чудотворца в Московской области

На территории церкви Николая Чудотворца в городском округе Лосино-Петровский вступил в силу особый режим использования. Теперь здесь строго регламентируются работы по выявлению и восстановлению утраченных построек, сохранению исторической планировки, восстановлению исторического характера благоустройства и озеленения территории, а также ремонт и реконструкция.

Подробности можно найти в распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области от 20.05.2026 № 06РВ-361.

История церкви началась в 1819 году, когда император Александр I удовлетворил ходатайство представителей рабочих Лосинового завода о строительстве храма. Возведение церкви субсидировала государственная казна, однако часть денег должны были собрать сами жители поселка.

Под строительство выкупили 22 десятины земли. Это позволило не только выстроить церковь с кладбищем при ней, но и значительно расширить Лосиную слободу. Закладка церкви состоялась 9 мая 1820 года, а в 1822 году выстроили небольшую церковь в стиле «ампир» и колокольню.

В дальнейшем церковь неоднократно перестраивали. После закрытия завода в 1850-х годах храм пришел в упадок, но позже был восстановлен силами прихожан. В 1896 году состоялось торжественное освящение обновленного храма отцом Иоанном Кронштадтским.

Церковь Николая Чудотворца не закрывалась даже в советский период. Сегодня она сохраняет тот облик, который освящал святой праведный Иоанн Кронштадтский.