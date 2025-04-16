Особый противопожарный режим ввели в Балашихе

В связи с наступлением пожароопасного периода в Балашихе с 14 апреля введен особый противопожарный режим. Для предотвращения лесных пожаров организовано регулярное патрулирование территорий, прилегающих к лесным массивам.

В патрулировании участвуют сотрудники центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, пожарно-спасательного гарнизона, полиции и народные дружинники. Особое внимание уделяется Горенскому, Озерному и Кучинскому лесничествам, где ежедневно проводят обход более 28 километров территории.

В рамках профилактической работы с населением дружинники раздают листовки с информацией о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Только в апреле на охрану лесов заступят 540 представителей Балашихинской народной дружины.

В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров и использование открытого огня вне специально отведенных мест, сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, устройство свалок горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым участкам, а также в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения, въезд транспортных средств в лесные массивы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены значительные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Патрулирование лесов и привлечение нарушителей к ответственности будет продолжено в течение всего пожароопасного периода.