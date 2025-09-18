Особую экономическую зону «Дубна» представили на главном социальном форуме России

Особая экономическая зона «Дубна» принимает участие во всероссийской неделе охраны труда в Сочи. На форуме презентовали цифровые здравпункты, которые помогают поддерживать трудоспособность сотрудников компаний-резидентов.

Темой форума в этом году стало «Народосбережение — гарантия устойчивого развития». На площадке лидеры отрасли смогут обменяться опытом и представить актуальные практики и разработки в охране труда и промышленной безопасности.

ОЭЗ «Дубна» представляют генеральный директор Антон Афанасьев и его первый заместитель Роман Хомяков.

На территории зоны работают два цифровых здравпункта, которые помогают обеспечивать долголетие сотрудников управляющей компании и резидентов. С их помощью можно получить онлайн-консультации врачей, пройти диспансеризацию и вакцинацию. В будущем эту практику могут распространить на другие промышленные кластеры.

«Сегодня в ОЭЗ 160 компаний-резидентов, — это 10 тысяч сотрудников. Как управляющая компания, мы представляем интересы малых и средних предприятий, которые составляют 80 процентов наших резидентов. Кроме ОЭЗ, в Московской области под нашим управлением находятся еще семь территорий — это строящиеся государственные индустриальные парки, где предполагается создать свыше 45 тысяч рабочих мест», — рассказал Антон Афанасьев.

За три года случаи временной нетрудоспособности на предприятиях резидентов ОЭЗ сократились на 17%, а их длительность — на 23%. В результате экономические потери компаний уменьшились на 50 миллионов рублей.