Сквер «60 лет Победы» в Егорьевске обновили в прошлом году. Глава региона Андрей Воробьев проверил качество выполненных работ и пообщался с жителями, говорится в сообщении пресс-службы губернатора по итогам его визита в округ.

Зона отдыха преобразилась благодаря победе проекта во всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах. На территории мемориального комплекса обустроили детские и спортивные пространства, сцену для проведения праздников, зоны для прогулок, а также установили фонтан в форме пятиконечной звезды.

«Для города это особое место: здесь увековечена память о подвиге более 25 тысяч егорьевцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны», — сказал Андрей Воробьев.