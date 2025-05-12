Особо охраняемую природную зону установили в Можайске у истоков Москвы-реки

Охранную зону памятника природы «Истоки Москвы-реки» установили в Подмосковье. Ее площадь составит 554,7 гектара.

Как рассказали в региональном Минэкологии, особо охраняемая зона находится в Можайске. Там находится Стариковское болото, которое имеет важное значение для поддержания гидрологического режима Москвы-реки.

«Установление охранной зоны необходимо для дополнительной охраны ценных экосистем, характерных для уникальных равнин, относящихся к древним ландшафтам — Семеновскому и Лусянковскому», — добавили в ведомстве.

В границах охранной зоны находятся растения семейства орхидных. Среди них — пальчатокоренник пятнистый. Кроме того, на территории можно найти гриб березовик розовеющий, лишайник уснея почти цветущая и серого журавля.