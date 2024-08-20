«Особенный цвет». Жители Можайска — об «Осетровой Луне»
Жители Можайска смогли наблюдать «Осетровую Луну»
Редкое астрономическое явление наблюдали жители планеты с 19 на 20 августа. Суперлуние обсудили и жители Можайского округа.
Сочетание суперлуния и «Голубой Луны» еще называют «Осетровой Луной». Такое название явлению дали основываясь на истории, когда индейские племена ловили осетров в Великих озерах и других водоемах.
Если говорить языком науки, то это явление, когда на небе видна полная луна, находящаяся в ближайшей к Земле точке орбиты. Появляется «лунная иллюзия», так как кажется, что спутник Земли больше и ярче обычного.
Жители Можайского городского округа в июне наблюдали «Клубничную Луну». В этот раз они отметили, что спутник Земли был не таким ярким, но тоже имел необычный цвет.
Следующее подобное явление произойдет в 2037 году.
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