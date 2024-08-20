Сочетание суперлуния и «Голубой Луны» еще называют «Осетровой Луной». Такое название явлению дали основываясь на истории, когда индейские племена ловили осетров в Великих озерах и других водоемах.

Если говорить языком науки, то это явление, когда на небе видна полная луна, находящаяся в ближайшей к Земле точке орбиты. Появляется «лунная иллюзия», так как кажется, что спутник Земли больше и ярче обычного.

Жители Можайского городского округа в июне наблюдали «Клубничную Луну». В этот раз они отметили, что спутник Земли был не таким ярким, но тоже имел необычный цвет.

Следующее подобное явление произойдет в 2037 году.

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