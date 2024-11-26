Дети с ОВЗ побывали на экскурсии в краеведческом музее Лобни

Музей истории города Лобня стал местом, где в рамках инклюзивной инициативы собрались дети с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с родителями и сотрудниками некоммерческого проекта «Добрология» они отправились в путешествие по историческому прошлому родного города. Главной темой встречи стала история Великой Отечественной войны и роль лобненцев в защите Родины. Сотрудники музея подготовили для участников познавательный квест под названием «Нужна одна Победа», где дети узнали о важных событиях на лобненской земле.

«Детям очень понравилась экскурсия. Мы выражаем благодарность сотрудникам музея за организацию этого замечательного события. Надеемся на продолжение сотрудничества», — поделились эмоциями участники проекта.

Проект «Добрология», стартовавший в 2023 году, помогает семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Присоединиться к проекту может любой желающий не только из Лобни, но и из ближайших городов.

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