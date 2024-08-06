Особая экономическая зона «Дубна» начала сотрудничать с компанией из Ирана

В ОЭЗ «Дубна» приехала делегация из Ирана. На встрече презентовали две инновационные площадки, а также договорились о сотрудничестве.

Для коллег из Ирана руководство особой экономической зоны в Дубне провело экскурсию по площадке. Гостям рассказали о преимуществах территории.

«Был подписан меморандум между ОЭЗ ТВТ „Дубна“ и организацией „Свободная торгово-промышленная зона Кешм“, который предполагает обмен опытом и информацией, взаимное привлечение инвесторов, создание рабочих групп для развития отношений», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Теперь представителей особой зоны из Дубны пригласили посетить подобную территорию в Иране.

По словам заместителя генерального директора ОЭЗ «Дубна» Егора Круглова, между площадками много общего. Представители обеих зон нацелены на развитие высокотехнологичных производств. Также он отметил выгодное географическое положение острова Кешм, которое позволит ему стать логистическим хабом.

Отметим, что сегодня в Иране есть семь свободных и 16 особых экономических зон.

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