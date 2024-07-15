Основную часть Центрального парка Лобни открыли после реконструкции

В Центральном парке открыта первая часть после завершения реконструкции. Ленточку торжественно перерезали Евгений Афанасенков, первый заместитель министра благоустройства Московской области, и Евгений Аптекин, первый заместитель главы города.

Все аттракционы были бесплатными в день открытия, и на мероприятие пришло много жителей. Паровозик, пользующийся популярностью у посетителей, вернулся в парк в виде модернизированной «Иволги» мини-МЦД. Кроме того, для гостей парка открылись спортивные и детские площадки, а также мини-сцена.

Отметим, что в парке создаются несколько зон отдыха, устанавливаются скамейки и урны, а также внедряется современная система уличного освещения и видеонаблюдения. Зимой будет доступен каток для посетителей и жителей Подмосковья.

Представители министерства благоустройства отметили, что все работы выполняются с учетом сохранения существующих зеленых насаждений в парке. Завершение полной реконструкции парка планируется к концу лета.

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