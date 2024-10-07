Более 40 автомобильных дорог отремонтировали в Богородском округе

Основная программа ремонта автомобильных дорог завершена в Богородском городском округе. В план на этот год вошли 44 муниципальные дороги, протяженностью 30 километров.
Одним из ключевых направлений остается ремонт автомобильных дорог к поселкам для многодетных семей. Обустроены подъездные пути в Починках, Соколово, Большом Буньково. До конца года будет отремонтирована улица Поселковая в Ногинске. В планах обустроить еще 16 подъездных дорог к поселкам для многодетных семей в деревнях: Починки, Белая, Щекавцево, Стромынь, Мамонтово, Калитино, Большое Буньково и в поселке. Обухово. Протяженность составит почти шесть километров.
Помимо обновления дорог в округе ведется активно ямочный ремонт. С начала этого года отремонтировано более 28 тысяч квадратных метров. Работы проводились в населенных пунктах: Ногинск, Аксено-Бутырки, поселок Воровского, Старая Купавна, Электроугли, Обухово, Большое Буньково, Ямкино, Мамонтово. до конца года в планах обновить еще четыре тысячи квадратных метра покрытия.