Более 40 автомобильных дорог отремонтировали в Богородском округе

Одним из ключевых направлений остается ремонт автомобильных дорог к поселкам для многодетных семей. Обустроены подъездные пути в Починках, Соколово, Большом Буньково. До конца года будет отремонтирована улица Поселковая в Ногинске. В планах обустроить еще 16 подъездных дорог к поселкам для многодетных семей в деревнях: Починки, Белая, Щекавцево, Стромынь, Мамонтово, Калитино, Большое Буньково и в поселке. Обухово. Протяженность составит почти шесть километров.