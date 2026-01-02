Основной объем работ по уборке после снегопада завершен в Домодедове

29 декабря в администрации городского округа Домодедово состоялось оперативное совещание. На нем обсудили ход работ по ликвидации последствий недавнего снегопада.

На уборку улиц, дворов и общественных пространств было задействовано 351 человек и 46 единиц специализированной техники. На данный момент выполнено более 90% запланированных работ, а все обращения жителей находятся на постоянном контроле профильных служб.

Параллельно в усиленном режиме организован вывоз твердых коммунальных отходов. Каширский региональный оператор перешел на повышенный график работы: на контейнерных площадках уже установлено свыше 30 дополнительных емкостей. Такой режим позволит поддерживать санитарное состояние территорий в период пиковых нагрузок и продлится до конца января.

На совещании также подвели итоги работ по развитию уличной инфраструктуры. В округе полностью завершен капитальный ремонт систем наружного освещения: светильники обновлены по 36 адресам в 31 населенном пункте, а также в восьми образовательных учреждениях. Уже сформирован план по устройству и ремонту уличного освещения на 2026 год, что позволит заранее выстроить график работ и учесть обращения жителей.

В сфере здравоохранения внедряются новые сервисы. С 27 декабря закрыть больничный лист можно дистанционно — через телемедицинскую консультацию. Это решение снижает нагрузку на поликлиники и экономит время пациентов. Кроме того, в поликлинике № 3 начали работу два терапевта и врач-невролог, а график приема расширен: записаться к врачу теперь можно и в выходные дни.

Все обозначенные направления остаются в фокусе ежедневного контроля администрации округа.