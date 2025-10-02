Основной корпус гимназии имени Ушинского в Клину отремонтируют в 2026 году

Школа 1964 года постройки занимает площадь более четырех тысяч квадратных метров. В рамках проекта специалисты обновят кровлю и фасад, заменят инженерные системы и сантехническое оборудование, а также установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Специалисты отремонтируют, в частности, пищеблок и зал для занятий спортом, установят новую мебель и технику в помещениях, а также благоустроят прилегающую территорию.

Работы проведут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по национальному проекту «Молодежь и дети».

Школу откроют в сентябре 2026 года.