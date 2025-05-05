Основной этап восстановления электроснабжения завершили в Подмосковье

В ночь с 1 на 2 мая на Московскую область обрушился сильнейший за 15 лет циклон, из-за поломок подачу электричества в некоторых округах прекратили. На данный момент восстановление энергообъектов завершили уже в более чем в 800 населенных пунктах, передали в Министерстве энергетики МО.

Работы ведутся круглосуточно, несмотря на ливень и сильный ветер. Наблюдаются и повторные нарушения электроснабжения, они связаны с новыми падениями деревьев. Такие проблемы оперативно устраняются.

На западе и северо-западе Подмосковья напряжение подано в полном объеме. В Истре и Рузском потребителей переводят с резервной на штатную систему электроснабжения.

Помимо Пушкинского, Мытищ и Сергиево-Посадского, подачу электричества восстановили в Клину и Талдомском.

Министерство энергетики Московской области сообщает, что работы продолжаются в Солнечногорске и Дмитровском. Здесь последствия циклона оказались самыми сильными. Для ускорения энергетики Россетей провели этой ночью перегруппировку сил и средств.

Кроме того, сейчас служба отрабатывается заявки от садовых и дачных товариществ в потребительской сети 0,4 киловольта. Работники оказывают помощь абонентам, которые самостоятельно обслуживают свои электросети.